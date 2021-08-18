澳洲當局周三表示，雪梨的Delta變種病毒疫情尚未到達高峰，居民必須為更多人死於這場大流行病做好準備。儘管已經實施近兩個月的嚴格封鎖，這個澳洲最大城市每日的新增感染人數仍持續打破記錄，加上其他主要城市亦陷入封鎖，澳洲的經濟前景可能比原先預期更為悲觀。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian在首府雪梨召開的記者會上表示：「我們還沒有看到最糟糕的情況，我們阻止它的方法，只能靠每個人都待在家裡，不要出門」。

新南威爾斯周三公布新冠病毒新增感染病例達633例，打破周一創下的單日新高記錄478例。其中，545例來自雪梨市。

新南省周三公布3人染疫死亡，自6月16日雪梨市出現第一個Delta變種病毒感染病例以來，該省累計已有60人死於這場疫病。

新南省首席衛生官Kerry Chant警告，該省16歲以上人口，僅有約28%的人已經完整接種疫苗，如果感染病例持續增加，死亡人數也將隨之增加。

澳洲正陷入第三波疫情，由Delta變種病毒引爆的新一波疫情不僅暴露出該國在疫苗接種上的弱點，並迫使該國2500萬人口中，超過一半都處於封鎖狀態。

到目前為止，澳洲僅有四分之一的成年人口已完整接種新冠疫苗，使未能實現最初接種目標的莫里森政府的壓力持續升高。

雪梨、墨爾本和澳洲首都坎培拉現在都已經封城，停滯的經濟活動將澳洲推向多年來第二次衰退的懸崖邊緣。

墨爾本所在的維多利亞省周三公布新增本土病例24例，與一天的確診數相同。

澳洲央行周二發布8月會議紀錄指出，如果全國的抗疫封鎖措施將導致經濟加速衰退，澳洲央行已準備好採取行動，暗示該央行可能延後減債計畫，或甚至擴大寬鬆。

此前該央行始終刻意淡化這波疫情對經濟造成的衝擊，在8月初的例會上，澳洲央行宣布其現金利率維持不變，仍為0.1%，並維持自9月起開始縮減購債規模的決定不變，該央行並表示Delta變種病毒對經濟造成的衝擊將是暫時的。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）也在會後表示對經濟的看法仍然樂觀，他坦承新一波疫情料將使復甦中斷，但預期澳洲第三季國內生產毛額（GDP）只會萎縮1%。

不過RBC資本市場認為澳洲央行嚴重低估了封城造成的衝擊，並將該國第三季經濟成長預測從負1.2%大幅下修至負2.4%，並將今年全年經濟成長預測從4.4%調降至3.4%。