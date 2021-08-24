紐西蘭周二公布的新冠病毒新增感染病例創下2020年4月以來的單日新高記錄，但該國政府表示，新增確診數並未呈現指數型增長，且大多數病例仍集中在這一波疫情的起源地奧克蘭。

這個南太平洋國家自2月以來的零確診記錄在上周破功，具高度傳染性的Delta新冠變種病毒在其最大城市奧克蘭引爆了新一波疫情，並迅速擴散到首都威靈頓。

紐西蘭衛生部長Ashley Bloomfield在記者會上表示，當局周二報告41起新增確診病例，創下2020年4月以來新高。這一波疫情的累計感染人數達到148人。

在周二的新增病例中，有38例來自奧克蘭，惠靈頓則有3例。

衛生部長表示：「還好我們沒有看到指數型增長，且奧克蘭仍占大多數病例，顯示這一波感染並不是很廣」。

不過，紐西蘭衛生部在周二晚些時候發布聲明表示，若在現階段看到每日確診數增加並不會感到意外，去年當疫情達到高峰時，紐西蘭每日新增確診數達到89例。

周一紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布嚴格的全國4級封鎖措施延長三天，直至8月27日午夜，奧克蘭市的封城將至少持續到8月31日。

紐西蘭財政部長Grant Robertson表示，政府有足夠資金應對這一波疫情，紐西蘭經濟「具有令人難以置信的韌性」。但他也表示，強力的公衛措施仍然是最好的經濟應對之道。