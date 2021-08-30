紐西蘭周一報告該國首例與輝瑞新冠疫苗相關的死亡案例。

在獨立的新冠疫苗安全監測委員會對一名婦女接種疫苗後死亡進行調查之後，紐西蘭衛生部發布這項消息，但聲明中並未透露這位婦女的年齡。

該聲明表示，委員會認為該名婦女的死因為心肌炎（myocarditis），這是輝瑞新冠疫苗眾所皆知的罕見副作用。

紐西蘭衛生部表示，這是紐西蘭第一起與輝瑞疫苗有關，在接種後數日內死亡的病例。

輝瑞尚未對此發表評論。

紐西蘭衛生部表示，此案已提交給法醫相驗，而死亡尚未確定。

不過該獨立委員會確實認為這名婦女的心肌炎可能是因為接種了疫苗。

委員會並指出，同時發生的其他醫療問題可能影響疫苗接種後的結果，並強調接種輝瑞新冠疫苗的好處，仍然遠遠超出感染新冠肺炎和發生心肌炎等疫苗副作用的風險。

目前為止，紐西蘭批准三款新冠疫苖的緊急使用授權，分別為輝瑞/BioNTech、嬌生旗下楊森生技（Janssen Biotech）和阿斯特捷利康的疫苗，但只向民眾提供輝瑞疫苗。

紐西蘭在打破連續6個月本土零確診的記錄後，目前陷入新一波疫情，其周一新增確診數為53例，使這一波疫情的累計確診數達到562例。為了防止Delta變種病毒擴散，該國在本月稍早前已實施全國封鎖措施。