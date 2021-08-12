大陸國家衛健委12日公布，11日新增81例新冠肺炎確診病例，其中61例為本土病例，江蘇占38例，湖北10例，湖南7例，河南和雲南各3例。上月底剛遇暴雨侵襲的河南鄭州市，本輪疫情未見底，不少鄭州市民希望疫情能夠早日結束，回歸正常生活。

除新增本土病例外，大陸過去一日新增20例境外輸入確診病例，分別為上海、廣東和雲南5例，廣西3例，福建、四川各1例。同日新增38例無症狀感染病例，湖北和浙江分別報告10和1例本地個案，其餘27例為境外輸入。至今大陸累計94161人確診，當中4636人病亡。

河南前一日新增確診病例全部來自鄭州，該省仍有137例新冠相關住院個案。鄭州市新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室11日晚發通告，自12日下午2時開始市內開展第二輪重點人群核酸檢測，預計13日中午前完成。當地10日起進行的第一輪重點人群核酸檢測，累計採樣逾62萬人，截至11日上午11時從約40萬人的檢測樣本中，驗出2人受感染，均為集中隔離者。