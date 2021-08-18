嘉泥(1103)今日召開股東會，董事長張剛綸說，上半年出現虧損和疫情有很大的關係，未來如何還需看待疫情的變化，不過，自已仍抱持樂觀態度。他目前租賃和水泥銷售業務都持穩，成長動能最重要的還是飯店，但現在日本疫苗覆蓋率還不夠高，因此日本沖繩Hotel Collective營運仍受到衝擊，若是年底覆蓋率可提高，就能漸漸恢復，另外，期待豐崎案第4季能順利將工程發包，維持2024年開幕的目標。

嘉泥多元布局，飯店可望成為未來營運重要的成長動能，張剛綸表示，嘉泥在去年投資雲朗，因台灣疫情較輕去年表現的不錯，不過，今年情形剛好倒過來，反而是轉投資的義大利飯店表現較為突出。他說，旅遊的需求能量還是在的，相信疫苗施打率越來越高之下，報復性的旅遊需求會很強勁。

至於月子中心，張剛綸說，台灣敦化館月子中心在2020年4月開館，雖然台灣先前疫情嚴峻，但績效不錯。另外，大陸蘇州月子中心有23個房間，揚州是獨棟的有30多個房間，目前已施工完要試營運，但現在大陸疫情又有重啟的情形，相信很快就可控制，預期也會很快就有機效。

去年水泥需求增加，兩岸的水泥市場表現相對不錯，張剛綸指出，對水泥產業整體保持樂觀態度。同時對於台泥今年的投資策略表達支持的態度，透過併購歐洲儲能公司 Engie eps，補足在儲能及電動車充電椿的技術，讓整體循環經濟的策略更加完整，也符合對台泥長期投資的期望。

嘉泥今日股東會通過每股配息1.4元，並承認109年財報，109年獲利持續穩定成長，全年合併本期稅後淨利18.4億元，歸屬公司業主本期稅後淨利17.6億元，每股純益2.74元，創近13年來新高。