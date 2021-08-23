中租-KY(5871)股東常會通過配息5元、配股0.5元，5日以220元參考價除權息交易，在台股急跌潮中站穩填息路，持穩222～234.5元高檔。今（23）日跟隨台股反彈同步勁揚5.36％至245.5元，歷時13天完成填權息，終場上漲4.51％、收於243.5元，亦創收盤新高價。

中租2021年7月自結合併營收60.37億元，月增0.85％、年增達20.2％，再創歷史新高，累計前7月合併營收404.95億元、年增達21.74％，續創同期新高。上半年歸屬母公司稅後淨利105億元、年增達33.09％，每股盈餘（EPS）7.11元，齊創同期新高。

中租受惠應收帳款穩健成長、資產品質穩健，去年營運在疫情逆風中穩健成長，今年在業務動能逐季增溫、資產品質穩定下，上半年營運維持強勁成長動能。以各地區營運狀況觀察，台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增29％、49％及55％。

展望後市，中租董事長陳鳳龍表示，今年將持續在地深耕經營，台灣增設專營船舶租賃業務單位，中國大陸在既有的深圳、金華、寧波增加服務網點，東協市場則在越南同奈省與隆安省，馬來西亞淡馬魯、實兆遠、亞羅士打、瓜拉登嘉樓、昔加末等地增加辦事處。

其次，中租加速進入消費市場，由仲信資融以「零卡」品牌經營的無卡分期業務，擬複製成功經驗至東協市場。太陽能電廠則推動拓展「漁電共生」營運模式，逐步深入養殖事業。同時加大加快保經事業推廣、推升獲利占比，對今年營運維持樂觀態度、審慎應對因應。