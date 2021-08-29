美股收紅，台股27日大漲142點重返萬七大關之上。法人預估，台股本週有機會挑戰季線約17363點之上，9月多頭仍有表現空間，晶圓代工龍頭漲價，有助市場焦點拉回半導體產業的營運成長性。

美股28日收紅，主要是美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會演說中指出，今年底前可能縮減購債規模，但不急因應暫時性通膨壓力而調高基準放貸利率。

道瓊工業指數終場上漲242.68點，或0.69%，收在35455.8點；標準普爾500指數上漲39.37點，或0.88%，收在4509.37點。以科技股為主的那斯達克指數上漲183.69點，或1.23%，收在15129.5點。費城半導體指數上漲66.065點，或1.96%，收在3436.450點。

台股27日上漲142.97點，收在17209.93點，成交值新台幣3148.68億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超225.97億元。其中自營商買超54.03億元，投信賣超10.39億元，外資及陸資買超182.33億元。

根據台灣證券交易所統計，台股上週累計大漲867.99點，週線漲幅達5.31%，法人表示，台股上週重返萬七大關之上，且成功站穩半年線約17006點與月線約17099點之上，本週有機會挑戰季線約17363點之上。

展望台股後市，保德信高成長基金經理人葉獻文指出，當沖警示新制27日起正式上路，台股已提前反應，市場漸回歸常軌，不過需觀察新制上路後對法人資金動向影響；預期未來再出現如上半年的鋼鐵王、航海王等行情較為不易，

葉獻文預估下半年台股多方趨勢未變，市場對全球下半年展望看升，歐洲等成熟國家整體消費與生產需求未受Delta變種病毒疫情升溫影響而下滑，預估遞延至第4季發酵，台股9月多頭仍有表現空間。

日盛上選基金研究團隊分析，雖然市場短線可能受消息面或籌碼面影響，不過中長線股市終將回歸企業獲利表現，此外經過前一波修正，台股預估本益比已降至14倍，處於5年平均以下，評價面具吸引力。

展望台股今年表現，葉獻文預期中長線來看當沖警示機制可讓市場籌碼面更穩定，有利外資中長期增持台股比重。

日盛上選基金研究團隊預估台股今年企業獲利年增率可望超過50%，主要反映手機、伺服器、汽車等終端需求強勁帶動半導體與電子零組件延續缺貨與漲價潮。

葉獻文分析，晶圓代工龍頭大廠宣布調漲晶圓代工價格，反映市場再度看好晶圓代工指標股未來走勢，且晶圓龍頭大廠製程價格可望走升至明年，有利市場焦點重新拉回半導體產業的營運成長性。（編輯：林淑媛）1100829