新北市板橋區大遠百昨傳出一名櫃姐確診，今再爆出家庭群聚案例，三峽有9名同住家人傳出染疫。對此，新北市衛生局表示，目前無法證實。

本土連續2天0確診，但板橋大遠百櫃姐確診個案將列入今天統計，加上今又爆出新增確診案例，所以民眾期待今三度「嘉玲」無望。

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