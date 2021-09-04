澳洲新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天通報新增1756例確診個案，再寫單日新高，當局警告，最糟的情況尚未到來，呼籲民眾接種疫苗。

澳洲最大城市雪梨所在地新南威爾斯州（NSW）自6月中旬以來，就開始受傳染力極高的Delta變異株（最先發現於印度）所苦，今天通報的病例大多發生在新州，共

1533人染疫、4人病歿。

新州是澳洲人口最稠密的州，預計未來至少兩週單日確診數都將超過1000人，住院人數可能會在10月達到顛峰；衛生官員今天表示，173名加護病房患者中，有137人未接種疫苗。

鄰近的維多利亞州（Victoria）則新增190人確診；澳洲首都特區（Australian Capital Territory）新增32例染疫；昆士蘭州（Queensland）新增1例。

澳洲近期單日確診病例數，約是一年前疫情最嚴重時期的兩倍之多。

維州及新州當局相信，這次疫情無法完全平息，於是將防疫政策聚焦在快速施打疫苗，以降低確診個案體內病毒致病力。

維州目前正處於第6次封鎖，儘管今天通報確診個案略少於昨天的208例，但衛生當局表示，疫情未達高峰。

維州衛生首長沙頓（Brett Sutton）在記者會中說：「（確診）整體的趨勢緩慢且穩定的增加，那就是為何接種疫苗非常重要，遵守（防疫）規範也相當重要。」

人口約2500萬的澳洲累計不到6萬人確診，僅1036人染疫病逝，疫情遠不如許多可互比的國家嚴重。澳洲雖然施打步調已大幅加速，但全國目前僅有約1/3的16歲以上民眾接種疫苗。