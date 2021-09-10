新北幼兒園群聚案延燒，指揮中心指揮官陳時中公布基因定序確定為Delta，強調「Delta已入侵社區」。國民黨立委鄭麗文昨(9日)在臉書直言，上次五月疫情大爆發，就是因為指揮中心沒有及時採取措施，瞻前顧後，最後三級警戒持續了兩個多月，百業蕭條，因疫情死亡人數更超過八百多人，應記取教訓，立即劃出執行下一步的措施界線，以避免錯過防堵疫情黃金時機，長痛不如短痛，防疫要當機立斷。

鄭麗文舉例，當紐西蘭出現一例Delta病例時，隔日進行四級措施，快速的限制人流移動，也因為紐西蘭政府快速的反應，才能在採取緊急應變措施後快速的解除Delta威脅。至於新加坡，在政府努力下疫苗接種成效達八成，在6月之後防疫政策改採與新冠肺炎病毒共存政策，不再以清零為目標，所以從最嚴格的防疫管制措施，逐步放寬各項禁令，在8月讓接種兩劑者可以內用、擴大聚會，但9月初Delta疫情快速發展，所以於8日再度禁止職場聚會，也要求避免不必要的社交活動。

鄭麗文說，新加坡輕忽Delta變種病毒，差點導致疫情再度失控，而台灣顯示疫情已擴大到社區當中，Delta病毒傳染力極高、潛伏期長，若要塵埃落定找到所有感染者，可能還需要幾天時間，阻止疫情延燒，阻絕人流移動可能是重要手段之一，而面對疫情改採取何種措施，就應立即執行，重要的是掌握防疫關鍵時刻，面對狡猾的病毒能及時阻止，改變生活型態若是必要之惡，長痛不如短痛。

對此有網友在鄭麗文該篇貼文底下留言表示，「快點打完疫苗啊」、「不會重演，卻越演越烈」、「疫苗啦青壯年的疫苗在哪裡」。