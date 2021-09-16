圖為民眾接種疫苗示意圖。（資料照/李忠一攝）

莫德納疫苗短缺，但台灣已有308萬人接種第1劑，其中更有許多人將在9月底前屆滿10周，恐成「疫苗孤兒」，心中十分焦慮。國民黨立委鄭正鈐昨(15日)對此在臉書提出質疑，台灣等不到莫德納疫苗，蔡政府如此消極，不積極爭取更多疫苗來台，難道真的在等高端？

鄭正鈐痛批，第二類官員們完成接種第二劑的比率高達66%，完全不用擔心打不到，對比之下，第二類中諸如丁怡銘等的官員們，他們的生命果然是「框金又包銀」。

鄭正鈐進一步說，反觀蔡政府呢？不但沒有像南韓一樣前往美國催貨，編了1600億元的紓困4.0追加預算，其中完全沒有購買疫苗的經費；台灣等不到莫德納疫苗，蔡政府如此消極，不積極爭取更多疫苗來台，難道真的在等高端？不少網友也激動回應，「終於露出馬腳了！不催貨不買疫苗一切都是為了讓土產疫苗銷量成長！真的是謀財害命」、「真的可惡，當初二月時，說大家都可以打，現在呢？」、「真荒謬，請阿中，政府拿出良心對待人民，人命關天。簡直是強迫中獎」。

事實上昨已傳出莫德納孤兒恐怕會因等不到第二劑，必須混打高端，引發外界質疑與不滿。綜合媒體報導，台大副校長、疫情指揮中心專家小組召集人張上淳昨已證實，台大醫院著手進行莫德納第2劑混打高端「莫高配」的臨床試驗，已通過院內倫理委員會審查，將正式向指揮中心申請，待通過後，才會開始收案，目前是為招募預作準備。

而指揮官陳時中也沒否認傳聞，表示學理上，mRNA（莫德納）混打次單位蛋白質疫苗（高端）的可行性相當高，即使國外尚無此案例，但不見得要國外有案例，國內才能做，「否則，台灣永遠沒辦法走在最前面」，但高端是否會納入國內混打政策，仍要看試驗結果，交由專家評判。