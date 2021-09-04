長榮航空機師群聚延燒至社區，中央流行疫情指揮中心懷疑群聚是由印度變異株（Delta）引起。由於現行Delta已成國際主流，專家認為台灣也應適應與病毒共存。為減低疫情的危害，高危險群如長者、邊境人員及醫護應優先完成2劑疫苗的接種，甚至接種第3劑。機組員管理上則建議每周加採抗體，避免漏網之魚。

機師案16066上月自美國芝加哥返台後確診，日前確定檢出Delta，數日後又有2名機師同事確診，其中1人後傳染給就讀高職的兒子，指揮中心懷疑此群聚是Delta引起，要求兒子就讀的學校全校停課。

台大兒童醫院院長黃立民表示，此次疫情的重點在限制傳播，除民眾要戴口罩、勤洗手、保持社交距離外，還需設置採檢站廣篩，及早診斷出病例。一旦社區中出現10人以上的群聚，或2波以上的群聚，則要考慮分區警戒升級。

機師爆出群聚案首日，指揮中心宣布將機組員防檢疫措施新制提早上路，長程航班依疫苗接種情況實施7＋7、5＋9的措施，同時搭配3次PCR採檢，另短程航班則依疫苗接種情況實施14天加強版自主健康管理及7天自主健康管理，同時每7天接受PCR採檢。對此黃立民建議加做血清抗體檢測，不分長、短程，每周採一次，避免漏網之魚。

黃立民認為，台灣應適應與病毒共存，若要讓染疫者情況不要太嚴重，必須先讓高危險對象完整施打疫苗，這些對象包括長者、邊境工作者、醫護等，若狀況允許，甚至安排接種第3劑。另為因應可能的疫情，藥物、醫療量能必須準備充足，把醫院的防線守好，減低重症死亡比例。