潭子火車站前人行道空間，常有違規停放機車、電動車，大雅警分局長賈立民9日與當地民代等單位會勘。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

潭子火車站前人行道空間，常有違規停放機車、電動車，大雅警分局長賈立民9日與當地民代等單位會勘。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭子區潭子火車站前人行道空間，常有違規停放機車、電動車及自行車等情況發生；尤其每到假日，違停情況更是嚴重影響行人動線惹民怨。大雅警分局長賈立民9日與當地民代等單位會勘，台鐵局擬將於火車站周邊部分人行道增設多處機慢車停車位，讓民眾有足夠停車空間，以提升火車站周邊停車秩序。

昨日包括雅神地區議員賴朝國、蕭隆澤以及吳顯森、徐瑄灃、羅永珍、周永鴻服務團隊，與市府相關單位至現場會勘，聽取各方建議，並了解爭取更多停車空間的可能性，以改善違停亂象。

大雅警分局長賈立民表示，增加停車格後，勢必減少違停亂象，而少了亂無章法的停車，更可避免交通事故發生，守護轄內居民安全；特別感謝議員們為了居民安全，與警分局攜手偕同市政單位一同解決這困擾潭子區已久的問題。

另外，警方也會持續針對違規停車的部分加強取締，並呼籲車主能遵守相關停車規定，達成人車空間分離，以提升行人通行安全，建構友善行人通行環境。