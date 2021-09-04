桃園機場再爆長榮航空機師感染新冠肺炎卻趴趴走，這次是更強的Delta病毒株來襲，台南市衛生局4日表示，桃機事件尚未惡化，台南市中秋節相關活動將看疫情情況隨機調整。

台南市連續69天零確診，北台灣卻再爆機師染疫，面對比英國變種病毒傳播力高6成的印度Delta病毒，台南市衛生局將加快疫苗接種速度，公布國際報告疫苗對印度病毒的保護力效果，說明接種兩劑AZ疫苗後，可減少6成感染風險。

台南市衛生局呼籲，8月13日至9月2日有與長榮機師接觸或活動軌跡相同者，若有發生疑似症狀，需迅速就醫評估，或至社區篩檢站篩檢。

中秋節將屆，桃園市因應疫情已取消中秋節活動，台南市民較關心是否會跟著受限，台南市衛生局長許以霖表示，桃機事件疫情傳播尚未明朗化，將視情況決定是否調整，盼在防疫與民生找到平衡點。

台南市副市長戴謙表示，桃機事件情況尚未惡化，桃園市已採嚴格措施防堵病毒擴散，台南市為了振興產業，在疫情穩定下，相關活動會繼續規畫，但會密切注意疫情變化，做出調整。

台南市4日針對美容美體業公布防疫指南，服務人員未施打疫苗或施打完未滿14天，每7天需做1次快篩或核酸檢測。採預約制並在每位顧客服務之間間隔15分鐘，全程配戴口罩、面罩與手套，床間與座位間都需間隔2公尺並放阻隔物，禁密閉空間，環境、機具定時清消，動線規畫與總量管制。