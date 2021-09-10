恆大集團財務危機延燒，金研院示警中國市場風險增，市場也擔憂台灣投信發行的高收益債券基金受到波及，投信投顧公會秘書長黃良瑞今天表示，目前沒有針對恆大特別調查基金曝險部位，各基金都會注意自己的風險，進行風險控管。

中國恆大集團近日兩度受到國際信評機構調降信用評級，於此同時，據傳恆大已通知兩間銀行，暫停在21日支付9月的貸款利息。接連舉動加重了市場對恆大發生信貸違約的擔憂。財信傳媒董事長謝金河更在臉書表示「這顆大地雷終將引爆！」

投信業者表示，恆大問題去年就發生，當時金管會要求資產管理公司揭露曝險部位，各家也都做出因應措施，包括降低持有部位或不得投資。包括柏瑞投信、國泰投信、台新投信均指出，旗下債券基金已經沒有恆大的部位。

柏瑞投信表示，先前持有恆大的部位已出清，目前零持股。根據恆大8月31日公布的2021年上半年財報，顯示基本面不佳，包括營運活動產生的現金流大幅減少。另外，處置資產的進度也不如預期，且處分所得可能先拿來支付供應商款項與維持建案，債權人的權益可能無法顧及。

柏瑞投信指出，恆大先前表示目前情況已非公司所能控制，市場預期恆大進行債務重整機率較先前高出很多，因此早已進行風險控官措施因應。

針對亞債後市看法，國泰投信債券投資部主管趙志中表示，由於中國房地產的產值佔GDP比重高達26%，中國監管當局雖然亟欲整頓房企高槓桿的現象，但也有投鼠忌器的考慮，因此調控的手段在收、放之間將取得平衡，不至於允許發生系統性風險的狀況。

對房企而言，趙志中認為，三道紅線的政策可能會阻礙增長，但也增強了房地產公司的財務狀況，房企可以將更多資金用於償還債務。預計到2021年底，房企至少有一半不會踩上任何一條紅線。

金融研訓院金融研究所長林士傑表示，雖然8月民眾投資海外高收債基金比重未再創高，但他提醒，發生財務危機的恆大集團是中國最大的高收益債券發行者，也是許多高收益債券基金或新興市場債券基金的投資標的；儘管基金標的時有調整，單一標的占比也大多小於3%，但仍可能造成投資減損，民眾高風險投資應嚴加注意資金配置，管控風險。（編輯：蘇志宗）1100910