中國大陸房地產巨頭恒大集團近期爆發嚴重財務危機，旗下恒大財富出現到期客戶無法兌付的問題，讓許多投資人急得跳腳，且恒大內部出現交叉違約風險，其他事業可能因此受到牽連。外界擔心，恒大的財務風暴對大陸房地產及金融體系造成衝擊，外媒也分析恒大未來可能有3條路，包括狼狽倒閉、有序倒閉及大陸當局出手援助。

路透社報導，恒大目前負債已達3050億美元（約新台幣8.5兆）是全球負債最多的房地產開發商，由於現階段無法獲得新資金，無法向供應商及完工項目支付貨款，不得不在近期發布違約警告，此次可能蔓延到恒大的相關事業。

不僅如此，恒大公開坦承9月的房地產銷售量出現明顯惡化，讓原本相當嚴重的現金流問題更難收拾；恒大強調，公司一直努力通過出售資產籌措現金，但這些資產尚未兌現。

銀行業務與資產管理公司SC Lowy執行長Michel Lowy表示，「如果恒大出現債務違約並進行重組，那麼影響一定會蔓延，此外，有其他開發商也遇到類似的問題，無法獲得流動資金，同時借貸規模過高。」

報導分析，未來恒大可能出現3條路，包括狼狽倒閉且影響深遠、有序倒閉或政府出手進行救助，信用分析機構Reorg不良債務分析師James Shi表示，「一直以來，當局都想要解決房地產大量槓桿化的問題，因此現在不可能向恒大拋出救命稻草。」

野村證券分析師Iris Chen持類似看法，他說：「我們不太相信政府有救恒大的動力，但我們也不認為他們會讓恒大主動倒閉，即便最後真的出現倒閉，他們也會希望是更為有序的倒閉。」

報導認為，目前迫在眉睫的危機是爆發房地產行業的崩潰，若恒大賤賣資產可能會破壞價格，導致槓桿操作的開發商崩潰，使這個占1/4大陸經濟的產業陷入癱瘓，許多分析師無意將恒大與引發2008全球金融海嘯的美國雷曼兄弟比較，但已經有部分投資者開始擔心有類似的風險。