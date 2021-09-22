受到大陸恒大債務風暴影響，近日全球股市爆發股災，在台股休市期間，美、港、日等國際股市大幅波動，港股最慘一度狂瀉超過千點，而台股今補跌盤中重挫逾400點、失守萬七。財信傳媒董事長謝金河表示，恆大不會是另一個雷曼兄弟，因為恒大債存在已久，對資本市場的衝擊也不會只有一天，美國股市震撼一下，很快就會回到自己的軌道，台股也會有心理壓力，「但也不用把恒大事件當成世界末日」！

謝金河在臉書發文指出，很多人把恒大比起雷曼，這當中忽略了中國國家資本的威力，華融的債務危機和恒大相差不大，但華融被國家資本吃進去現在沒有人在說華融。恒大債當然大，但他已說了兩年，現在爆了，也不是瞬間爆破，未來還要看怎麼拆解？

他表示，中國的房地產地雷不止恒大，現在浮上檯面的至少富力、綠地集團都被列入警戒，同樣負債比例超過100%的，至少有25家，這些隱藏的地雷都必須拆解，也意味了中國房市膨脹30年，現在清理泡沫工程十分艱辛。

「借錢給恒大的外資集團很可能會是最大輸家」，謝金河舉例，像英國的Ashmore對恒大債權4.33億美元、貝萊德3.85億美元、UBS有2.75億美元、滙豐也有2.06億美元、日本養老金也是受害人。9月15日，中國人民銀行已宣布恒大債到期利息可能不支付，這些外國投資銀行可能首當其衝。

謝金河強調，恒大債存在已久，衝擊層面也很廣，對資本市場的衝擊也不會只有一天，美國股市震撼一下，很快就會回到自己的軌道，台股也會有心理壓力，但也不用把恒大事件當成世界末日！