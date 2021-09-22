恒大危機爆發，掀開大陸房地產活動高槓桿經營只要資金鏈一斷，就會引發金融市場穩定的重大問題，中國人民銀行前顧問李稻葵接受外媒採訪表示，恒大集團將導致大陸經濟放緩，但對於大陸金融體系帶來的衝擊預計相對較小，並分析恒大集團可能遭拆分成與如今不同面貌的企業。

據《CNBC》報導，恒大集團總負債高達3000億美元，現任清華大學教授李稻葵受訪指出，恒大危機帶來的衝擊主要是針對實體經濟，因為在大陸嚴格遵守三條紅線，嚴格監管房地產活動與金融相關借貸，導致許多開發案放緩或停擺。

李稻葵指出，產業融資速度減緩，房地產市場對於經濟成長率將造成影響，但也表示，恒大債務違約對於大陸金融體系影響微乎其微；李稻葵認為，要預測恒大危機帶來的影響還為時過早，但情況若從現在開始控制得宜，預估將衝擊經濟成長率1個百分點。

亞洲開發銀行（ADB）周三維持大陸經濟成長預估，大陸在2021、2022年將分別成長8.1％和5.5％，比去年的2.3％還要高。李稻葵表示，當房地產活動遭到打擊，經濟成長放緩，這會進一步催促地方政府動用資金，確保恒大危機不會進一步擴散。

李稻葵分析，恒大集團基本上可以分成4個領域，包括房地產開發、金融業務、電動車以及其他商業領域，若這4個領域可以在重整後拆分並出售給各個企業甚至是地方政府，未來恒大將變成與現今完全不同的模樣。