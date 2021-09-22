全球股市在疫情期間漲幅驚人，但也潛藏著許多如鉅額債務、通膨攀升等風險，當前的金融環境帶有很大的不確定性，美國著名投資人羅傑斯（Jim Rogers）曾多次警告美國債務無處不在，遲早將因此付出代價，近期則大膽預測，全球股市將經歷一場大規模回調，且逐漸蔓延至美國，最終重創金融系統，屆時將是有史以來最大的熊市。

外媒報導，羅傑斯表示，債務太多、通膨走高、貨幣貶值，以及地緣政治壓力等，當前的金融環境已經表現的很明顯，他預估，崩潰會先從較小的經濟體或企業開始，隨後逐漸向美國襲來，最終重創整個金融系統。

現年78歲的羅傑斯見證了歷史上股市的大起大落，以投資商品期貨而聞名於世，因此素有「商品大王」的稱號，曾精準預測1987年全球股災以及美國次貸危機。

對於當前的經濟環境，羅傑斯警告，政策制定者為掩飾經濟和市場裂縫而大幅印鈔，因此積累了龐大的債務，此舉將問題變得非常嚴重，「總有一天我們都會付出可怕的代價」；羅傑斯此前曾多次表示，美國為全球最大的債務國，債務無所不在，遲早會因此付出代價。

羅傑斯提醒，「我們已經長達11年沒有經歷過一次嚴重的熊市，而下次遇到時，將會是我們有生以來最慘的一次」。