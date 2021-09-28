歐股周二早盤走低。政府債券殖利率的高走，對成長型的科技股造成壓力；另外中國經濟放緩的跡象，也拖累了投資人情緒。

周二泛歐Stoxx 600指數早市跌3.07點或0.66%，為459.35點，走在連續第三個交易日的下跌。美國國債殖利率的飆升，讓投資人為較高的現金利率和持續性通膨風險預做準備。

數據顯示，中國八月工業企業的獲利成長，出現連六個月的放緩；而一場越演越烈的限電危機，對企業產出和獲利都構成日增的威脅。

石油天然氣股上漲1.1%，來到2020年2月以來高點。布蘭特期油來到每桶80美元，繼續支撐著能源股。

受到利率上漲支撐，銀行股上漲；但科技股追蹤華爾街隔夜的暴跌，大跌近2%，為跌幅最大的板塊。

瑞士電腦周邊設備商羅技大跌6.3%。摩根史坦利將該公司下調為減持。

荷蘭半導體設備商ASM國際儘管上調第三季財測指引，仍下跌2.7%。