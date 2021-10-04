富達：產業基金周流向 金融、科技由賣轉買 金融股買超更居冠 10:592021/10/04 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據統計，近周股票基金資金流向，整體股票基金已轉為買超，國際股票資金連續65週買超。在產業基金週流向部分，金融和科技股都由賣超轉買超，金融類股的單周買超更逾30億美元，為各產業之冠。 除了金融股之外，富達國際表示，科技類股轉為買超，單周買超25.7億美元。至於醫療保健與生技類股也轉為買超，單周買超0.75億美元。 至於單一國家股票資金流向部分， 已開發國家中的美國也轉為買超，單周買超12.3億美元，但歐洲連2周賣超，單周賣超8.1億美元。 中市SBIR挹注研發動能 創逾28億產值 進典、宏碁智醫 申請戰略新板 #買超 #單周 #億美 #產業基金 #股票基金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 久方生技京碼將登創櫃板 04:102021/10/04 證券．權證 1分鐘讀財經》面板Q3崩跌超預期 廠商2位數減產救市 08:282021/10/04 財經 權證星光大道－中國信託證券 群創 三大法人逆風送暖 04:102021/10/04 證券．權證 量販PK百貨周年慶 振興券不買不可 04:102021/10/04 生活新聞 AMD台灣10月限定活動 購買指定系列CPU及主機板即送最高500元禮券 09:212021/10/04 財經 台股反彈漲逾百點 站上16600點 長榮航攻漲停 09:102021/10/04 財經 《台北股市》投信力挺抗外資 原物料族群有看頭 09:112021/10/04 財經 兆豐 主辦中租馬國子公司聯貸 04:102021/10/04 金融．稅務 壽命創新高 抱對基金存老本 04:102021/10/04 投資理財 天下永續公民獎 國泰金控再獲肯定 04:102021/10/04 話題觀察 外資期現貨 中性布局 04:102021/10/04 證券．權證 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 恒大今有72億要付突停牌 債務危機恐爆開 港股暴跌逾650點 - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 基本工資調漲 補貼紓困企業 3成起跳 - 財經要聞 - 工商時報 剩15天…美政府倒債死期快了 手上有這種股票恐爆人踩人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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