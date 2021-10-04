根據統計，近周股票基金資金流向，整體股票基金已轉為買超，國際股票資金連續65週買超。在產業基金週流向部分，金融和科技股都由賣超轉買超，金融類股的單周買超更逾30億美元，為各產業之冠。

除了金融股之外，富達國際表示，科技類股轉為買超，單周買超25.7億美元。至於醫療保健與生技類股也轉為買超，單周買超0.75億美元。

至於單一國家股票資金流向部分， 已開發國家中的美國也轉為買超，單周買超12.3億美元，但歐洲連2周賣超，單周賣超8.1億美元。