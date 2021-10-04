永續發展為全球及我國重視之核心價值，而金融機構係引導整體社會重視永續發展之關鍵力量，財政部政務次長阮清華今（4）日宣布九大公股金融事業ESG倡議平台正式啟動，並由第一金控主辦公股金融事業聯合供應商大會─永續金融領航會師」將ESG及永續發展觀念擴及供應商及授信客戶，營造健全的永續發展生態體系。

未來將透過此平台依「組織與ESG資訊揭露」、「責任金融」及「環境及社會績效」3大主軸於短中長期三階段推動逾35項執行方案，包括簽署赤道原則、推動建築及太陽能分行、發行綠色或可持續發展債券等，期盼藉由公股金融事業的聯合倡議，促使更多企業重視及因應ESG，引領臺灣產業邁向永續之途。

第一金控董事長邱月琴表示，國際清算銀行2020年提出「綠天鵝」一詞，示警全球暖化等氣候變遷問題可能演變為信用、市場、流動性、作業及保險風險等重要金融風險，引發系統性金融危機，很榮幸獲財政部指派統籌成立公股金融事業ESG倡議台，共同推動ESG相關方案。

邱月琴指出，據聯合國氣候變遷專門委員會IPCC布最新氣候變報告，預計2030年將比工業革命前高出攝氏1.5至1.6度，除非各國於2050年前達成「淨零碳排」，才可能在本世紀末前將溫度上升控制於攝氏1.5度的範圍內；因此，有些原本可授信或投資的企業，在各國政府制訂氣候變或環境保護政策後，可能就被金融機構排除在外，若要降低風險，銀行、資產管理公司、保險公司等金融機構，應透過議合，引導被投資及授信之企業符合《巴黎氣候協定》的目標，積極轉型並與供應商溝通對話。