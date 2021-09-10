台南市「登月計畫」合民間企業贈送偏鄉學校免費衛生棉，市長夫人劉育菁代表轉贈給佳里佳興國中學生。（台南市教育局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府關注偏鄉學生及女性權益，率先全台發起「登月計畫」，於今年9月至11月試辦，提供免費衛生棉給17間偏鄉學校共692位女學生，市長夫人劉育菁10日至佳里區佳興國中代表市府轉贈衛生棉給學生，也希望更多人能體諒女性月經期間的不便，讓性別平權概念從校園扎根。

劉育菁表示，台南市推動「登月計畫」的緣起，其實是由兩位高二女學生的公民作業課發想而來，認為「月經貧窮」是現代台灣社會逐漸面對的問題，希望地方政府能夠推動解決的策略。劉育菁也藉此鼓勵學子勇於發聲，不要小看自己的力量，共同解決社會問題。

台南市長黃偉哲表示，雖然自己身為男性無法體會月經的不適，但希望台南的女性朋友都可以自在舒適的度過每個月的經期。台南市率先推動登月計畫，並結合民間企業、小紅帽協會及市府相關局處，進而促成本次偏鄉學生受惠的機會。

教育局副局長王崑源表示，為落實CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）及響應聯合國永續發展目標，教育局長期推動校園性別平等教育及關懷偏鄉學子，除了「登月計畫」選定偏鄉學校免費提供衛生棉外，一般學校的健康中心也有提供衛生棉，供學生遇緊急情況時免費索取。