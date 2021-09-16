海洋委員會海洋保育署舉辦全國首度「海洋公民科學家數據松」活動，於16日報名開跑，至10月8日截止。海保署鼓勵民眾以個人名義或組隊參加活動，共同為海洋保育盡一份心力。優勝獎金最高新台幣5萬元。

海保署表示，公民科學已成為全球重要的科學調查方式之一，台灣已有不少民間發起的公民科學計畫，例如「海龜點點名」建立小琉球海龜目擊資料、「環境資訊協會」的珊瑚總體檢調查，中華鯨豚協會、黑潮海洋文化基金會對鯨豚保育的倡議，及荒野保護協會建立海洋廢棄物調查數據等。

如何將現有的數據資料創造更大的價值，海保署特別舉辦第一屆的「海洋公民科學數據松」活動，募集國內公民科學數據及資料分析專家等共同組隊參加，題組包含生物類型的海龜、鯨豚、珊瑚礁、潮間帶與環境類型的海漂垃圾、海岸垃圾等，邀請民眾一起進入資料大海，找出數據中的線索，進而簡化並產出淺顯易懂的資訊圖表，達到海洋保育的目的。