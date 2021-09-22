國際貨幣基金（IMF）表示，執行董事會今天開會討論準備呈交世界銀行的報告，內容涉及IMF現任總裁喬治艾娃被控在擔任世銀執行長期間曾施壓職員竄改數據，以圖利中國。

國際貨幣基金發言人表示，董事會同意很快將再次開會做進一步討論，但並未給出確切日期。

這名發言人表示：「董事會討論了紀律委員會迄今的審議，針對這份報告以及總裁的回應聲明初步交換看法。」

董事會強調「執行徹底、客觀且適時檢討的重要性，並同意很快再次召開會議進一步討論」。

世界銀行（World Bank）上週宣布，紀律委員會委託所做的獨立調查發現，世銀旗艦年度「經商環境報告」（Doing Business Report）的2018年版有違規情事，時任世銀執行長的喬治艾娃（Kristalina Georgieva）施壓職員對報告做修改，以免觸怒中國。喬治艾娃17日否認上述指控。

根據路透社收到的會議紀錄，喬治艾娃向IMF職員表示：「讓我把話簡單地說明白，不管是在這起事件中，還是之前或以後，說我施壓員工竄改數據一事都不是真的。」

這份由威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）應世銀紀律委員會要求所做的獨立調查報告發現，喬治艾娃和其他世銀高層官員曾對員工「不當施壓」，要求提高中國在經商環境報告中的排名。