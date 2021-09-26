外界認為德國大選後，若由中間偏左的社民黨（SDP）與綠黨（Green Party）跟親商界的自民黨（FDP）合作，財經路線將左傾，可能加稅和增加財政支出，加強推動數位化與對抗氣候異常政策，對政府債務增加的態度可能沒以前謹慎。

民調顯示中間偏左社民黨（SDP）的蕭茲（Olaf Scholz）可能成新總理，左綠黨（Green Party）國會議席可能倍增。

荷商安智銀行全球研究部主管布塞斯基（Carsten Brzeski）認為在SDP籌組的新政府裡，綠黨跟FDP能帶來新的革新力量。

儘管如此，外界認為大選結果難料，投資人應該為兩個可能結果做準備。

若SDP與綠黨跟FDP結盟，新政府路線會左傾。若拉謝特（Armin Laschet）帶領中間偏右的基民黨（CDU）／基社黨（CSU）執政聯盟險勝，也必須跟綠黨跟FDP合作，但可能推持目前的政策路線。

專家認為若SDP結盟對象是綠黨跟左翼黨（Die Linke），左傾路線會更激進而致力重新分配財富和加稅。

Ifo的9月企業信心指數連續三個月下滑，主要受中國成長放緩、供應鏈中斷和天然氣價格持續飆漲等衝擊。新政府為支撐經濟而增加財政支出，可能被迫放棄遵守過去嚴格的財政紀律。

德國去年為挽救受疫情打擊的經濟，政府債務占國內生產毛額（GDP）比率已攀升至70％。

瑞銀報告指各黨派的共識是對抗氣候異常，7月洪災更加強這決心。不管誰執政，環保投資肯定不斷加。

由於綠黨在籌組新政府中扮演重要力量，高盛認為其會推動德國加快往綠色經濟做轉型。

投資銀行界認為左傾的新政府會對富人增加課稅，但由於大選結果極難預測而可能有變數。因為CDU／CSU聯盟仍有勝選可能，從而維持目前的財政與經濟政策路線。