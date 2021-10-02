大陸中聯辦主任駱惠寧9月30日探視香港「籠屋」，強調「必須加大力度解決住房問題」、「既是中央的關切，也是廣大市民的期盼」後，上行下效，香港大公文匯全媒體報導，多名特區政府官員趁大陸十一國慶長假下鄉探訪，港府財政司司長陳茂波1日探訪住在劏房和公屋的家庭，向居民送上水果，並與他們包水餃，其間居民談及生活上遇到的困難及住屋帶來的壓力。

陳茂波將整個行程拍攝成短片，之後放上Facebook。在片中，他與其中一名劏房戶表示，政府會加大力度增加房屋的供應，又指大家若上到樓，整個生活環境及質素將會「爭好遠」。

陳茂波又在fb發文指，土地房屋是香港社會面對最尖銳的矛盾點，也是特區政府必須全力解決的頭等大事。他強調，人民才是一切發展的中心，政府會無懼困難，全力以赴。

港府運輸及房屋局局長陳帆在社交平台發文指，下午到深水埗及長沙灣，探訪劏房戶及公屋住戶，指將竭力增加公營房屋的供應，亦透過過渡性房屋、現金津貼、劏房租務管制等措施，以及其他相關的社會援助及服務，為劏房家庭提供支援。