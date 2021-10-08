台東縣金峰鄉無超商及郵局，由大武警分局金峰分駐所代為發放5倍券。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉無超商及郵局，由大武警分局金峰分駐所代為發放5倍券。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉地處偏遠，沒有郵局和超商，由大武警分局金峰分駐所代為發放振興5倍券，員警嚴密保管5倍券，不少民眾8日一早前往領取，據了解，全鄉共有667人登記，警方表示現場秩序良好。

全台超商8日一早就大排長龍，民眾第一時間瘋領5倍券，由於台東縣金峰鄉5處村落無超商及郵局，因此改由派出所代發，全鄉預約登記共有667人，搶得頭香的胡姓村民表示，領回家先全數繳給老婆再說。

據了解，今日早上8點開始發放，從7點多就有鄉民依序排隊等待，而鄉親使用方式各有不同，有人表示「這變成我這個月的生活費」，1名工程工頭表示「就買飲料請員工喝」，另有婦人說「要給先生買菸」，甚至有村民說「要還清日前柑仔店的賒帳」。

對此，金峰鄉嘉蘭村溫姓柑仔店老闆回應，要是村民拿5倍券還債，他也會照單全收，「因為都一樣是錢嘛！」，他更指出，日前的3倍券他就這麽做了，當時收了幾萬元的券，「住在鄉下，大家這樣比較方便」。

大武警分局金峰分駐所長陳義忠說，首波發放5倍券，現場民眾秩序良好，大家也都配合防疫，戴上口罩並保持社交距離，目前最多有一口氣領10多張，估計金額超過10萬元。