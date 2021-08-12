馬來西亞今日（12日）新增2萬1668例新冠肺炎確診病例，再創單日新高。

衛生總監諾希山在社交媒體貼文指出，截至中午12時，累計確診病例達到134萬2215例。他說，共有6州1直轄區的確診新病例超過1000例，其中柔佛、沙巴、砂拉越及吉打創下疫情發生以來的新高紀錄。

新增病例四位數分別是雪蘭莪（6278起）、吉隆坡（2436起）、柔佛（1706起）、沙巴（2052起）、砂拉越（1216起）、吉打（2143起）及檳城（1229起）。

諾希山指出，雪隆仍是新增病例最多的地區，總共8714例。