日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，今天新增確診病例已超過昨天，連續兩天創新高紀錄；包括大阪府在內至少19地，今天新增確診病例分創當地歷史新高。

日本TBS電視台報導，截至下午5時35分止，日本全境至少新增1萬5861例確診病例續創新高紀錄，且至少有19府縣單日新增確診病例分別創當地新高。

讀賣新聞報導，日本全境今天新增確診病例已逾1萬6000例，再寫新高紀錄。

日本電視台報導，截至下午5時15分止，日本全境已新增1萬7196例確診病例，大幅超過昨天的1萬5812例，連續兩天創新高紀錄。

今天有包括大阪府在內的20府縣，單日新增確診病例都創新高。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增4989例確診病例，重症患者較昨天增加21人，總數首度突破200人來到218人，連續3天創新高紀錄。

埼玉縣今天新增1528例確診病例創新高，至今累計病例數7萬1201例。

大阪府今天新增1654例確診病例，連續兩天寫歷史紀錄，至今累計病例數12萬7294例，包括2739例死亡病例。

京都府今天新增372例確診病例，連續兩天創新高紀錄，至今累計病例數2萬1342例。

愛知縣今天新增703例確診病例創新高，也是疫情爆發以來單日新增首度逾700例，至今累計病例數5萬8425例。

兵庫縣今天新增728例確診病例創新高，至今累計病例數4萬9051例，包括1323例死亡病例。

滋賀縣今天新增164例確診病例創新高，至今累計病例數7164例。

東北地方的宮城縣今天新增220例確診病例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數1萬1067例，包括92例死亡病例。

長野縣今天新增84例確診病例創新高，至今累計病例數5927例。

新潟縣今天新增104例確診病例創新高，至今累計病例數4858例。

茨城縣今天新增274例確診病例創新高，至今累計病例數1萬5238例。

三重縣今天新增131例確診病例，連續兩天創新高紀錄，至今累計病例數6641例。

岡山縣今天新增217例確診病例創新高，也是單日新增首度逾200例，至今累計病例數9440例。

九州地方的鹿兒島縣今天新增154例確診病例創新高，至今累計病例數4831例。

佐賀縣今天新增89例確診病例創新高，至今累計病例數3220例。

北海道今天新增480例確診病例，繼5月27日以來單日新增再度逾450例，至今累計病例數4萬8253例，包括1429例死亡病例。

沖繩縣今天新增732例確診病例，創當地疫情爆發以來新高紀錄，至今累計病例數3萬775例。