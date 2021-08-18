前景擔憂，周二歐美原油期貨連4黑；由於日本新冠疫情日益嚴峻，已將近兩周每日超過1萬名確診病例，該國政府已宣布將東京及其他地區的緊急事態宣言延長，並將限制措施擴大到另外七個府縣，打擊了投資人信心。

此外，考量到Delta新冠變種病毒恐衝擊需求面的影響，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)短期內增產的可能性呈降，令經濟復甦的不確定性加劇；加上美元匯率走強，使得以該貨幣計價的原油商品吸引力降低，亦拖累了油價收盤表現。其中美國原油跌幅1%，倫敦原油跌幅0.7%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.70美元，報每桶66.59美元；9月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.04美元；9月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖2.17美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.48美元，報每桶69.03美元。(商品行情網)