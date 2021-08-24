標普全球(S&P Global)周二指出，必和必拓集團(BHP Group)信評面臨連降兩級的風險，將導致該公司信用評級降到歷史低點。必和必拓出售石油業務，並加大了對鐵礦石等採礦業務的依賴。

必和必拓已同意將石油業務分拆，並以無溢價方式將半數股份賣給Woodside石油，讓BHP股東換取Woodside的新股，必和必拓將擁有新公司48%股份。

標普全球表示，該出售案將降低必和必拓的投資組合，並提高對單一資產的依賴。將對必和必拓給予「A」長期和「A-1」短期評級，並對該集團在CreditWatch上發行的優先無擔保票據給予「A」評級，此將產生負面影響。

這表示，必和必拓的評級可能降至BBB+，這將是自1995年以來該公司評級最低水準。

標普全球表示，「如果按照計畫分拆其石油資產，根據我們對該集團業務風險狀況的最新評估，我們可能在未來幾個月內對必和必拓的評級下調至多兩個等級」。