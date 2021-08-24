由於大陸市場監管總局加強對上市公司的管制，導致大陸科技股、網路股、教育股及遊戲股等產業股價接連重挫，市場信心受到嚴重影響，外界也關注陸股接下來的走勢，有專家認為，大陸股市終究會擺脫近期的監管擔憂，並重新創下新高。

綜合外媒報導，全球最大指數供應商明晟（MSCI）執行長Henry Fernandez針對大陸股市現況發表看法，「每隔3年、4年甚至是5年，大陸股市都會出現類似的壓力，市場會因此出現拋售潮，但沒隔多久就會重新復甦，並達到新的高度。」

Henry Fernandez認為，市場終究會擺脫近期的監管陰霾，「我們必須從大陸股市過去10年的歷程去關注這件事情，事實上，很多新興市場都有類似狀況，像印度與墨西哥股市會被認為是不可投資的項目，大陸股市正處於被糾正的階段，各國都會經歷過這樣的時期。」

報導指出，儘管大陸當局的監管引發投資人擔憂，但包括明晟、富時羅素及標普道瓊在內的指數供應商並未剔除大陸股票，多年來甚至持續納入大陸股票，以滿足客戶的需求。事實上，明晟將在下個月於香港證交所推出追蹤「中國A50指數」的期貨，並未放棄關注大陸市場。

除了明晟看好大陸股市將反彈外，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）也持正面態度，他說：「大陸市場的波動只是一個小插曲，雖然對部分經理人來說像是一場地震，但事實上很多人並未像伍德（Cathie Wood）一樣將資金移往別處。」