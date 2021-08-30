美團8月30日發佈2021年第2季財報，公司實現營收438億元（人民幣，下同）、年增率77％。但值得注意的是，美團也在此次財報中公佈4月大陸國家市場監管總局實施反壟斷調查的進展，坦言還在調查中，但現階段無法預測調查結果，可能會被要求改變商業慣例或處以高額罰款。

從去年開始大陸官方就針對互聯網平台，包含阿里巴巴、騰訊等公司進行反壟斷調查，甚至直接對阿里巴巴祭出182.28億元的天價罰款。今年以來，美團已被判輸2場涉及不正當競爭的官司，同樣引起不少市場議論。

據紅星新聞報導，4月大陸國家市場監管總局等多單位召開會議，強調針對強迫實施「二選一」、「大數據殺熟」、漠視假冒偽劣、資訊洩露等問題嚴肅整治，再一次引起市場震盪，隨後4月26日就公告，將依法對美團進行包含「二選一」等涉嫌壟斷立案調查。

直到美團8月30日公佈今年第2季財報內容時指出，截至報告日期內，相關調查仍在進行，強調公司仍積極配合大陸國家市場監督管理總局調查，但現階段無法預測相關調查的情況或結果，可能會被要求改變其商業慣例或被處以高額罰款。