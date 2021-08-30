大陸國務院近日印發的《「十四五」就業促進規劃》6次提及「勞動報酬」，要求合理增加勞動報酬，提高勞動報酬在初次分配中的比重，增加勞動者特別是一線勞動者勞動報酬。

與「十三五」相比，《規劃》在主要目標中明確提出就業品質穩步提升，勞動報酬提高與勞動生產率提高基本同步，並將勞動報酬占GDP的比重納入到量化考核的預期性目標之中。

第一財經援引浙江大學共用與發展研究院院長李實的相關研究顯示，進入21世紀以來，在初次分配過程中，國民收入中勞動報酬比重出現了持續下降的趨勢，特別在1998至2007年的十年間，勞動報酬比重從53％下降到不足40％。從2007年至2012年，勞動報酬比重從39％回升到46％，仍明顯低於上世紀90年代中期的水準。在勞動報酬比重偏低的情況下，政府在調節收入分配方面會遇到更大的挑戰。

《規劃》6次提到了「勞動報酬」一詞，這個詞在「十三五」促進就業規劃中並沒有出現過。在《規劃》的第八部分「優化勞動者就業環境，提升勞動者收入和權益保障水準」中提出，合理增加勞動報酬。堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，提高勞動報酬在初次分配中的比重。健全工資決定、合理增長和支付保障機制，增加勞動者特別是一線勞動者勞動報酬，實現勞動報酬與勞動生產率基本同步提高。

製造業是大陸就業的主管道之一，但一直以來製造業都存在勞動條件不好、工資水準不高的情況，製造業崗位對勞動者的吸引力不足，「招工難」已經成為制約製造業發展的瓶頸之一。

中國人民大學中國就業研究所所長曾湘泉表示，招工難的根本原因是勞動力供求的關係已經發生了根本變化，勞動年齡人口減少導致勞動力總供給大幅下降。但製造業內部管理問題突出也是非常重要的原因。

製造業對工人缺乏吸引力的首要原因是工資水準較低。相關資料顯示，2020年規模以上製造業工人的年平均工資為61324元（人民幣，下同），換算成月平均工資為5110元；從工資中位數來看，普工約5000元，技工約6000元。

曾湘泉建議，增加中小製造業企業就業吸引力。具體的措施包括給予製造業企業相關的稅費減免，要求提高基層勞動者待遇配套；依據就業市場短缺程度，實施特殊工種的工資補貼；或實施製造業企業連續工資補貼；切實執行工人權益保障相關政策和法律法規，支援和規範仲介服務。

《規劃》提出，促進製造業高品質就業。實施製造業降本減負行動，引導金融機構擴大製造業中長期融資，提升製造業盈利能力，提高從業人員收入水準，增強製造業就業吸引力，緩解製造業「招工難」問題。