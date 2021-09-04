彰化縣政府4日舉辦大型就業博覽會，共41家縣內外廠商參與，提供2000個以上工作職缺。（吳敏菁攝）

彰化縣政府4日舉辦大型就業博覽會，共41家縣內外廠商參與，提供2000個以上工作職缺。（吳敏菁攝）

彰化縣失業率在全國平均值以下，但薪資卻是全國最低，為了讓更多人才留在彰化，彰化縣政府4日舉辦大型就業博覽會，共41家縣內外廠商參與，提供2000個以上工作職缺，其中包括有17家上市上櫃公司，最高薪資有7萬元，希望能提供給剛畢業的年輕朋友，以及因疫情失業的鄉親有很好的就業的機會，廠商也能找到合適的人才。

是「薪酸」、還是「欣慰」？彰化縣縣市中小企業的故鄉，坐擁許多隱形冠軍，去年失業率更是全國第二低，但勞動部資料統計，彰化縣在全國22縣市中，薪資竟然敬陪末座，引起許多勞工朋友一陣心酸，大吐苦水，「生活不容易啊」。勞工處長柯呈坊解釋，可能是平均提繳工資未必能完全反應出縣市整體的薪資狀況。

彰化縣長王惠美4日在就業博覽會，特別呼籲薪資不可以太省 ，「人才是我們的寶」，想要留住好人才，該加薪一定要加薪，公司該有的福利一定要提供，但也鼓舞勞工朋友先求有再求好，只要有一技之長後，就可以更有本錢。

4日登場彰化縣立縣體育館大型就業博覽會是今年第二場，還特別增設中高齡及高齡就業宣導專區，希望因為疫情失業的鄉親能找到好工作，也讓在地中小企業找到好人才。另外，縣府還開立15班職業訓練課程及22班照顧服務人員訓練，歡迎鄉親多加利用勞工處提供的各項資源。

縣長王惠美表示，彰化縣政府在8大行政區設置就業服務站，讓鄉親透過實體的方式來找到好工作。縣府每年都會舉辦五大場的大型就業博覽會，還有200多場的小型就業媒合。

「最高薪資7萬元」勞工處表示，這次提供職缺包含工程師、作業員、保全、倉管員、品管等職缺，提供求職民眾多元化選擇，勞工處也表示，如果有勞保，每2年可免費進行就業諮詢，希望勞工朋友一起拚經濟。