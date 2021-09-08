立院開議後即將審查明年度中央政府總預算，國民黨立法院黨團總召費鴻泰今表示，政院多個部會預算充斥浮濫現象，其中監察院人權委員會連到立院備詢、出席研討會都列「活動費」，1年要花1.4億；而數位發展部現在連組織法都尚未通過，就編了4100萬，根本是巧立名目濫編預算。

立法院即將協商於本月中開議，面對明年度中央政府總預算案的審查，費鴻泰今針對部分部會的預算提出質疑。

費鴻泰表示，數位發展部要籌備，首先必須通過組織法，有了法源，才能編列預算，但如今行政院卻在組織法尚未通過的情況下就直接編預算，金額多達4100萬；但依照法令規範，針對尚未成立的新增機關，政院大可動用第二預備金支應相關花費，因此要求退回數位發展部的4100萬籌備金。

費鴻泰接著說，司法院針對司法改革，今年已砸了1.2億的宣傳費，結果當大家到現在還不知道司法院為了司改做了什麼事，明年又準備編8400萬用於司改宣傳，「到底是要做怎樣的大內宣？」當國人因疫情極需振興紓困之際，司法院卻忙著做宣傳，「麻煩錢省著點用」。

針對民進黨主張廢除的監察院，費鴻泰氣憤地說，由蔡政府成立的監察院人權委員會，明年度準備編列1.4億的「活動費」，但細觀活動內容，竟然是到立法院備詢、出席「別人的研討會」、出席會勘等，這些本業上的工作，人權委員會卻額外編上億預算支付，「人權委員淪落到做這種事，要放無薪假的人情何以堪？」

此外，對於受疫情影響的觀光事業補助，費鴻泰表示，台灣因疫情導致來台觀光客銳減，觀光產值從2300億變成26億，旅遊產業收入銳減，業者生計影響，就業員工薪資受衝擊，結果交通部卻沒能提升補助，這點更加暴露預算編列的疏漏。