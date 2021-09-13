立院召委選舉23日登場，民進黨團幹事長劉世芳今天表示，目前可確定的民進黨團召委是8位，國民黨4位，另外4位需要抽籤或協調，民進黨團保持彈性，只要在野黨、尤其是民眾黨，只要有意願合作，民進黨團都願意談。

劉世芳表示，本會期的主要重點，是在於通過年度預算和特別預算，還有即將要登場的軍事特別預算，8個委員會都有跟預算相關的案子，所以每一個委員會都是重點。

她說，民進黨團在9月23日正式召委選舉之前會舉行黨團內部會議，確認民進黨推出的召委人數，現在可確認的民進黨團召委是8位，國民黨4位，另外4位大概都需要抽籤或協調才能決定，到目前為止，民進黨團立場就是保持彈性。

劉世芳強調，如果有一些在野黨，尤其是民眾黨有意願的話，我們都可以談以及來溝通如何為全民謀福利，不管是在經濟委員會、衛環委員或其他相關委員會，但據黨團了解，目前藍白合政治氣氛比較強，但如果在野黨有意願，其實還是有談的空間。

至於國民黨團質疑行政院紓困預算亂花，並且批評五倍券預算未經立院審查完成就開放線上預約，對此，劉世芳請國民黨團仔細看一下，行政院送來的預算書裡面到底哪一項的預算浮濫？哪一項不應該列入？未來不管是在委員會或是院會審查時，民進黨團也一定秉持嚴格監督的立場來監督行政院。