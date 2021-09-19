國民黨主席選舉今天在台中市舉辦辯論會，爭取連任的江啟臣強調團結及戰鬥精神，他不懼戰，也不畏戰，要全力戰鬥到底，他強調，國民黨未來要回歸戰鬥、兩岸共識及勝利，國會過半、拿回總統選舉，終結民進黨的惡行惡狀。

「團結的感覺真的很好！」江啟臣以他與現任台中市長盧秀燕黨內初選後，持續展現團結，結果台中市長選舉贏了超過20萬票，但這次國民黨主席選舉很多先進都說：「看不下去」，一面喊團結、一面互罵互鬥，不是大家想要看到的。

他表示，要用行動展現團結，在基層每天用行動展現團結，必須以中彰投為基地向外擴散。盧秀燕反空汙等政策戰得很辛苦，何時才能終結民進黨的惡行惡狀，就是國會過半、拿回總統選舉。

江啟臣提出未來國民黨要有3大回歸，包括回歸戰鬥，在野黨就是戰鬥，不管輸或贏都要打，民進黨的網軍積非成是 顛倒是非 國民黨必須戰鬥；回歸兩岸共識，不只「九二共識」，是讓人民過好日子的共識，民進黨急了而把九二共識抹紅，重新開創兩岸的共識是務實的、可行的，要去講誰是美國線民？不如真刀實槍與老共講清楚、說明白；回歸勝利，要勝利就是要勝選，壓制1450關鍵在於網路，他上任以來就積極發展自媒體。