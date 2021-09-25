國民黨黨主席改選今日登場，黨內有4人角逐主席寶座，針對這次黨魁選情廝殺激烈，選後是否還能團結？前立法院長王金平說，那要看誰當選，當選後又該如何撫平選舉過程產生的摩擦，他認為，大家都要為黨努力，勝不驕、敗不餒，黨魁更應展現黨最高領導的風範，懂得包容一切，讓大家能夠互相容忍、互相體諒、 互相接受，共同來團結。

國民黨主席選舉今日投票，前立法院長王金平上午近10時前往路竹區投票所，媒體詢問他對於新黨魁有何期許？王金平表示，希望他們能夠真正實現他們自己的政見，而大部分的政見都是希望能夠重振黨魂，能夠使國民黨重新壯大、重新執政，所以應該要努力達成這個目標，這次選舉強調的是黨要團結，那麼沒有當選的就應該展現出風度及氣度，好好的協助、配合，更進一步支持黨的領導。

王金平說，黨內要多走入群眾，黨員隨時隨地要以黨為重，要跟民眾有良好的互動，結合贏得民眾的支持，他也坦承國民黨跟民眾的距離越來越大，國民黨幾個鄉鎮才一個黨工，能夠跑幾個地方？結合所有黨，如何擴展是黨工應該努力的地方。

對於黨內年輕人，王金平希望要多關懷，包括年輕人的各種活動要參與，也要為他們籌辦必要的活動，讓年輕人能夠認同黨，年輕黨員能夠經常有討論時事及討論黨的問題機會，如此相信未來一定還會有年輕人會投入國民黨。

對於這次選舉是否有棄保可能性？王金平認為好像有這個痕跡，但他強調，國民黨沒有分裂的本錢，所以每個人盡量要對黨奉獻及支持，重要是敗不餒，失敗還是要展現氣度風度出來 以黨為重，選舉過去後，一切就不要再針對過程中爭議把它擴大，應要想辦法把它消弭掉。