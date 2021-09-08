台南市政府勞工局委託中華職訓教育發展協會辦理身心障職訓班，8日舉行開訓典禮。（台南市勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局委託中華職訓教育發展協會辦理身心障職訓班，8日舉行開訓典禮，恢復實體訓練課程，中秋節將至，勞工局長王鑫基代表市長黃偉哲致贈庇護工場的月餅給學員，學員們雖戴著口罩仍掩不住歡欣的心情，直呼感心。

中華職訓教育發展協會辦理的「多元服飾織品拼貼縫製培訓班」身障職訓專班，今天恢復實體課程，王鑫基也到場幫所有學員加油打氣。他說，受疫情影響，今年職訓班全面延班多月，因所有市民齊心努力配合防疫政策，才能順利復課。

會中，王鑫基感謝中華職訓教育發展協會執行長陳英玉，遵循防疫管理指引規定，除了「多元服飾織品拼貼縫製培訓班」順利開課，其他如「美髮快剪設計實務班」、「服飾製版車縫實務班」等失業者職訓班也都陸續復課。

勞工局就業促進科指出，今年台南市身心障職訓專班共14班，已陸續開辦8班提供135位身障朋友參訓，有心想要習得一技之長的身障朋友們，請速把握機會報名參訓。