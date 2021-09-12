台南市政府2017年重新修訂「台南市樹木修剪施工要領」，並增加術科測驗。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

黃偉哲表示，修剪景觀樹木應首重樹木安全及樹體健康，如何兼顧人的安全與樹木健康美觀，需要專業人員修剪技術。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

各縣市修剪路樹屢傳「修過頭」爭議，為確保護樹、修樹取得平衡點，台南市政府工務局4年培訓383位合格樹木修剪人員，未來，台南市樹木修剪工作都必須有修剪證照的人員才能執行，以落實樹木修剪認證制度，真正達到正確修剪樹木的效能。

台南市政府2017年重新修訂「台南市樹木修剪施工要領」，並增加術科測驗，經監評委員評定及格，方可取得市府核發樹木修剪證書。日前辦理110年度修剪人員教育訓練暨證照考試，市長黃偉哲特地到現場為與訓人員鼓勵，感謝大家加入護樹行列，讓台南市成為名符其實的綠色健康城市。

黃偉哲表示，修剪景觀樹木應首重樹木安全及樹體健康，如何兼顧人的安全與樹木健康美觀，需要專業人員修剪技術，修剪景觀樹木就如同修剪頭髮一樣，每個人審美觀不同；修剪樹木過多易造成民眾觀感不佳，修剪樹木太少，卻容易發生風雨災情傷人、車損等公共安全疑慮。他期許在場人員參與教育訓練後，都能獲得很好的修剪樹木技巧，讓台南市景觀綠樹都能安全健康、美觀成長。

台南市已建立修剪SOP標準作業流程，適當修剪可保持樹型外觀，疏刪可降低樹木因強風侵襲而造成斷枝及傾倒風險，而修剪位置正確，可讓樹木癒合良好同時降低病蟲害感染。

工務局委由台南市景觀工程商業同業公會承辦今年的景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試，2天課程包括「樹木修剪之職業安全衛生管理」、「景觀樹木修剪作業SOP技術規則」、「景觀樹木修剪判定與實作示範」、「樹木修剪技術實作練習」等，授課講師邀請全國技能競賽裁判長及技術顧問陳春木、勞動部全國技能競賽造園景觀職類副裁判長李碧峰及20多位監評委員擔任術科評審委員，期許更多人通過學科、術科測驗取得證照，成為「護樹使者」。