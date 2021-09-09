屏東基督教醫院日前不續聘身兼屏東基督教醫院關係企業工會理事長詹智鈞涉及不當勞動行為，屏基工會因而向勞動部申請不當勞動裁決，近期裁決書出爐認定屏基違反工會法35條第1款、第5款，並要求要在送達30天內為適當續聘評核，並將事證送交勞動部存查，依工會法勞動部最高可開罰屏基60萬元。

裁決委員經檢視其續聘評核表中發現，副院長、院長分別於不建議任用欄位手寫註記：「1.病歷完成率明顯低於同儕及超長延遲完成。2.未經與主管瞭解及反應問題，自行對外發表影響院譽之言論，影響徵募人力，建議不續任。」及「因詹醫師於 2019 年病歷完成率偏低，並經分析後發現超長未完成率達98％雖經資訊提醒及人力提示仍無改善。同時仍發現其業務量也沒有過多之情況發生，工作忙碌應與病歷未完成率低無直接關連。同時對院方管理不認同，屢在個人臉書表達對醫院管理之不實報導因此不續聘。」

裁決委員會認為，工會對雇主所為批評言論，乃屬工會活動自由範疇，其批評如為真實，該內容縱使較為誇大或激烈，雇主自可利用其比工會更有效的言論管道，對於工會的言論加以澄清或回應，不可據此否定工會言論正當性，進而發動人事權給予工會幹部不利待遇。

勞動部官員表示，後續將依工會法裁處。