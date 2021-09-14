因涉及壟斷，韓國政府14日決定，將開罰隸屬字母集團(Alphabet)的Google(谷歌)2070億韓元，約1.76億美元。

經調查後，韓國公平貿易委員會(KFTC)發現，谷歌涉嫌不讓當地智慧手機業者，打造一套符合自己需求的Android作業系統，與Android強調開放性有所牴觸。

不久前，韓國國會通過一條法案，禁止谷歌、蘋果等主要APP線上商店業者，強迫上架的軟體開發者一定要使用自己的支付系統，例如Google Pay或Apple Pay等。

KFTC表示，谷歌這筆最新罰款金額，占韓國反托拉斯10大罰金名單中第9名。KFTC指稱，谷歌會要求智慧手機製造商簽署反片段化協議（Anti-Fragmentation Agreement, AFA），就是承諾不會研發或銷售Android替代版本的行動裝置。

雖然谷歌曾辯解，這些限制是避免Android作業系統遭到破壞，但學者專家質疑，谷歌可以在技術上向這些行動裝置廠商提出對作業系統要求，而不是一昧地禁止開發相關替代版本。

14日，谷歌未能於第一時間回應此消息。