根據日本防衛省聯合參謀部發布的幾新聞稿，最近航空自衛隊 (JASDF) 戰鬥機在東海攔截的中國大陸軍用飛行器當中，出現好幾種大陸自製的長滯空無人機，包括TB-001 與BZK-005。

防衛部落格(Defense Blog)報導，被暱稱為「雙尾蠍」的TB-001，是由四川騰登科技公司研發，體型相當大，全長10公尺、翼展20公尺、高3.3公尺，2具引擎推進，使它有不錯的載重，可攜帶2枚220磅的炸彈或飛彈，它的最大起飛重量為 2.8 噸，航程超過 5900公里。

該飛機的特點是採用雙尾翼機身設計，兩支尾部向後延伸，各自連結垂直尾翼做收，同時，兩個垂直尾翼的頂部以水平尾尾的形式組合，這段水平尾翼也可能視為一段機翼，能提供額外升力。

第2型無人機為BZK-005，它是北京航空航天大學和哈爾濱飛機工業有限公司共同設計，同樣是中滯空、長航程無人機，它可以爬升到 8000公尺的高度，最長續航時間為 40 小時，高度類似美國 MQ-1「掠奪者」(Predator)的高度和範圍。

BZK-005 的主要任務似乎是偵照與觀察，安裝有光電、紅外、合成孔徑雷達等傳感器，並配備衛星通信系統，可隨時回報情資給控制單位。