國籍航空長榮接連出現3名機師突破性感染，分別為案16066、案16119與案16120，機組員相關接觸者共匡列315人，292人住在集中檢疫所，指揮中心表示，檢驗結果出爐，有採檢陰性269人，檢驗中還有45人，除了原本檢出的案16122外，沒有新增陽性案例。

至於校園中同時案16120機師的兒子案16122也確診，就讀的北科附工也全校停課，目前全校2656人採檢陰性外，一起用過教室的同學、同住家人、以及足跡接觸者，列為匡列224人中，目前也都是陰性，學校中的案16122接觸者可控。

陳時中表示，案16119因為還有45人檢驗中，結果出爐會再報告。

對於近期機組員傳出群聚現象，陳時中表示，調查中有發現接觸的情況，機組員難免有接觸，但有接觸就會匡列。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩也表示，可能是派飛時，為了避免機師過度疲勞，換班時派了2倍的人出去，機師可能會坐在後艙，但這是比較少的情形。

由於指揮中心昨天(4日)發出110萬件簡訊，且桃園二級加強版管理，目前是否考慮升級警戒？陳時中表示，桃園這兩天疫情比第一天時看起來狀況好，當時完全沒有檢驗結果的情況，提升到很高的強度希望把疫情控制住，這兩天沒有惡化的指標出現，因此目前不會有加強的措施。