台北市松山區一名國中生（案16179）9日晚間因胸悶不適，母親機警將兒子送醫，確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，個案第一次PCR採檢時，CT值很高，研判已感染一段時間，「應該是舊案」，經基因定序，確認為Alpha變異株。

羅一鈞今（11）日於疫情記者會上表示，案16179抗體檢驗為陽性，CT值高達35.94，但第二次PCR為陰性，整體研判已感染一段時間，「應該是舊案」。

羅一鈞補充說，該名國中生今年8月曾因胸痛就醫，但胸痛並非新冠肺炎相關症狀，可能是後續殘留下來的症狀，基因定序確認為英國Alpha變異株。他的3名同住家人PCR檢驗也出爐，全為陰性。

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