網路紅人「四叉貓」之前在接種完高端疫苗2周後到診所檢驗抗體，他曾公布檢驗結果，未料此舉被指恐有違法之嫌，替「四叉貓」檢驗的禾馨診所恐依法被處25萬元罰鍰。針對此事件，「四叉貓」在臉書表示，台北市議員群起圍攻，台北市長柯文哲也覺得不該罰，他看完風向預測後續：「這次禾馨婦產科不會開罰，而且還能快速通過申報檢驗抗體這個項目」。

針對驗抗體事件，「四叉貓」17日在臉書貼文表示，禾馨驗抗體可能踩到醫療法第21條和第22條，違反處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；簡單翻譯，就是說要開啟哪些檢驗項目得事先跟衛生局申請．不然要被罰錢。

指揮中心發言人莊人祥回應禾馨婦產科跟北市府衛生局，申報核可後就能幫民眾檢驗抗體，這是中央把球丟給地方政府處理。至於地方政府的回應，國民黨台北市議員今天撿到槍．台北市議員群起圍攻，柯市長也覺得不該罰，他看完風向預測後續：「這次禾馨婦產科不會開罰，而且還能快速通過申報檢驗抗體這個項目」(下個星期回來看看預測準不準)。

「四叉貓」稍早也貼文表示，「羅智強(台北市議員)拱柯文哲邀請我去仁愛醫院驗抗體耶！抽那麼多血外加幫北市府宣傳的代言費，我看不是一兩個便當就能解決的喔（暗示）。」

網友紛紛說，「拔草測風向，飄的有點亂。」、「人緣太好，國民黨和民眾黨都幫你講話。」、「歷史回顧：史稱四叉貓之亂。」、「真是紅顏禍水（我是好人）。」