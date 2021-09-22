禾馨收費幫網紅驗打高端疫苗後的抗體引爭議，恐被依違反醫療法開罰25萬，桃園市議員梁為超跟黃敬平22日在議會詢問衛生局長王文彥態度，王強調禾馨挨罰是因未經地方政府核准授權就收費做檢測，但行政裁罰地方還是有裁量權，可限期改善，他認為驗抗體沒有傷害性，雖然不鼓勵、不建議，但「桃園目前不會開罰！」

網紅四叉貓月初去北市禾馨診所自費驗血清抗體，結果顯示高端疫苗確實能產生抗體，但「數值偏低」，北市府認定負責檢測的禾馨未經核准授權就收費執行檢測，違反醫療法，恐開出最高額的25萬元罰鍰。

議員梁為超22日在議會詢問桃園市衛生局長王文彥，是否鼓勵民眾自我驗抗體？桃園會不會同意診所醫院驗抗體？王當場表示不反對民眾自驗抗體，但不鼓勵、也不建議，他也提到負責檢測的診所或醫療機構，必須要跟地方衛生主管機關報備申請，符合條件才能收費驗抗體，「桃園目前不罰！」

議員黃敬平追問，那不就變成台北市罰、桃園市不罰的「一國兩制」情況，大家都湧進桃園驗抗體？王文彥說，行政裁罰地方還是有裁量權，他認為驗抗體並無傷害性，直言是解讀的差異。

王文彥會後進一步解釋，醫療院所任何自費項目，都要經過醫審會審核，決議能否做、要收多少錢，未經通過及收費施作是違反醫療法，但和防疫無關。

「台北市的個案我不評論！」但王文彥認為，地方有裁量權，可用限期改善等不同方法處理，不一定要用最高罰來開罰，將視情節輕重決定，若無影響醫療行為桃園不罰，但若拿來宣導、招攬等太超過的行為另議。

「我真的不贊成驗抗體！」王文彥說，抗體是專業且個案的事情，直播主大張旗鼓非常不道德，就像某人開刀成功很好，但不能用個案去推廣成通案，個人願意檢測，會採不告不理，衛生局不會主動稽查。