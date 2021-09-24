台北市衛生局長黃世傑。（摘自柯文哲YT）

台北市禾馨診所向網紅四叉貓收費檢驗高端疫苗抗體，由於禾馨為初犯且立意良好，北市衛生局下周將依《醫療法》開罰5萬，至於是否違反《傳染病防制法》還要向中央函示。

衛生局長黃世傑今午在北市防疫記者會，面對禾馨收費替民眾驗疫苗抗體，他指出，衛生局17日有至診所稽查，今天也收到書面陳述意見書，昨天中央新聞稿很明確，禾馨違反《醫療法》第21、22條，執行自費檢驗及收費必須經衛生局核可，在未核可前收費，依法可罰5萬至25萬，至於是否違反《傳染病防制法》還會向中央函示。

黃世傑表示，下周將會發出裁罰書，原則上禾馨是初犯且立意良好，雖然中央規定不明確，但很明確的是違反《醫療法》，所以將裁罰5萬。

他強調，一旦中央正式公布可自費驗抗體指引與具體規範，請有意願與符合資格的醫事機構提出申請、審查，在未獲許可前，醫事機構不能提供自費服務，現階段請民眾不要前往檢驗，以免提供服務的醫事機構違反中央規定。